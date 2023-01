Auch die EU-Gesundheitsbehörde ECDC erwartet keine Auswirkungen der chinesischen Corona-Welle auf die epidemiologische Situation in Europa. In einer Mitteilung der Behörde hieß es; "Die Varianten, die in China zirkulieren, zirkulieren auch schon in der EU, und stellen als solche keine Herausforderung für die Immunantwort von Bürgern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums dar." Es herrsche aber weiter ein Mangel an verlässlichen Daten aus China über Covid-19-Fälle, Tote sowie die Lage in Krankenhäusern und auf Intensivstationen. Auch Liese appellierte an China, mehr zu testen und zu sequenzieren, damit man merke, wenn doch eine gefährliche Mutation auftrete.