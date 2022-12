Sepp Müller, Vizevorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, forderte am Donnerstag die Ampel-Koalition in den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" auf, "sofort" eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China einzuführen: "Unseren Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie möchte ich nicht durch chinesisches Missmanagement kaputt machen lassen", so der CDU-Politiker.

EU-Kommission will über koordiniertes Vorgehen beraten

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), forderte eine Testpflicht für Reisende aus China in der gesamten Europäischen Union. Weber sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: "Es ergibt in einem offenen Europa überhaupt keinen Sinn, nur in einem Land eine Testung vorzunehmen." Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber fordert eine gemeinsame Einreiseregelung der europäischen Länder. Bildrechte: dpa

Die EU-Kommission will am Donnerstag über "mögliche Maßnahmen für ein koordiniertes Vorgehen" der EU-Staaten beraten. Nach Angaben einer Kommissionssprecherin wurde ein Treffen mit Vertretern der Gesundheitsministerien der 27 Mitgliedstaaten einberufen. Italien hatte als erstes europäisches Land bereits verpflichtende Tests für Chinesen bei der Ankunft im Land angeordnet.

Die USA verlangen ab Januar von Einreisenden aus der Volksrepublik einen negativen Corona-Test. In den USA tritt die neue Regelung am 5. Januar in Kraft. Ab dann müssen Flugreisende, "die zwei Jahre und älter sind und aus China kommen, spätestens zwei Tage vor ihrem Abflug aus China, Hongkong und Macau einen Test machen und den Fluggesellschaften bei der Abreise ein negatives Testergebnis vorlegen", erklärte die Gesundheitsbehörde CDC.

Rasanter Anstieg der Covid-Fälle in China