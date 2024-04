Laut offiziellen Angaben sind zwei deutsche Staatsbürger in einem Tunnel im Taroko-Nationalpark, nördlich von Hualien, eingeschlossen. Zum Zustand der beiden machte die Behörde zunächst keine Angaben. Neben den Deutschen gelten noch 75 weitere Menschen als verschüttet – viele davon ebenfalls in Tunneln.

Bildrechte: picture alliance/dpa/TVBS via AP

Am Morgen (Ortszeit) hatte wenige Kilometer vor der Ostküste Taiwans die Erde in relativ geringer Tiefe gebebt – so stark wie seit fast 25 Jahren nicht mehr. Die taiwanische Wetterbehörde registrierte das Beben östlich der Stadt Hualien mit einer Stärke von 7,2. Die US-Erdbebenwarte USGS gab einen Wert von 7,4 an.