Auch im Raum der Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein. Die Erschütterung von 16:10 Uhr (8:10 Uhr MEZ) hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 7,5. Das Epizentrum lag nach Angaben der Wetterbehörde in der Region Noto in geringer Tiefe.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Yusuke Fukuhara

In einigen Regionen wurden bald nach dem Beben erste Flutwellen registriert. Auch die Regierung forderte die Menschen in den betroffenen Gebieten auf, sich in Sicherheit zu bringen. Der Betrieb von Hochgeschwindigkeitszügen wurde vorübergehend gestoppt.



Auch Südkorea warnt Küstenbewohner vor möglichen Tsunamis. In der Provinz Gangwon seien bereits 45 cm hohe Wellen registriert worden, die höher werden und bis zu 24 Stunden anhalten könnten. Anwohner wurden aufgefordert, höhergelegene Gebiete aufzusuchen.



Japan liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. In diesem Gebiet kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.