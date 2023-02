Der Dresdner Verein arche noVa ist vor Ort. Vor allem Geld werde gebraucht, betont der Geschäftsführer.

Weitere Hilfsorganisationen aus Deutschland bereiten ihre Einsätze vor. Das Technische Hilfwerk schickte am Dienstag ein Team mit Rettungshunden ins Katastrophengebiet.

Die Landesverbände von Hilfsorganisationen seien jederzeit bereit, ins Erdebengebiet aufzubrechen, so die Organisationen.

Auch Johanniter und DRK verweisen auf die Notwendigkeit von Geldspenden.

Als eine der ersten Hilfsorganisationen überhaupt hat die Dresdner Initiative arche noVa schon mehrere Dutzend Mitarbeiter vor Ort. Denn arche noVa leiste ohnehin in der kriegszerstörten Region Nordsyriens seit über zehn Jahren humanitäre Hilfe, erklärt Geschäftsführer Mathias Anderson.

Die Logistik sei da. Im Erdbebengebiet kümmere sich arche noVa nun vorrangig um Lastwagen mit Trinkwasser, Zelten, Heizöfen und Nahrung, so Anderson: "Denn die nächsten Wochen und Monate werden schlimm sein. Im Moment ist nicht an Wiederaufbau oder Ähnliches zu denken. Jetzt geht es darum, die Menschen durch diesen harten Winter zu bringen und lebensrettende Maßnahmen zu leisten."

Besonders Geldspenden benötigt

Der Dresdner Verein arbeitet mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. Dadurch sei es möglich, Hilfsgüter vor Ort zu organisieren, so Mathias Anderson. Benötigt würden daher eher keine Materialspenden. Die ließen sich ohnehin schlecht vor Ort bringen, da Flughäfen zerstört sind, Nachbeben drohen und das Wetter schlecht ist. Was gebraucht wird, ist Geld. "So doof es klingt, das was am meisten hilft, sind die finanziellen Mittel, um dort auch im größeren Rahmen die Arbeit zu leisten", so der Geschäftsführer.

Weitere Hilfsorganisation bereiten Einsätze vor

Andere deutsche Hilfsorganisationen bereiten ihre Einsätze in der Südtürkei und in Syrien zurzeit vor. Das Technische Hilfswerk schickte am Dienstag ein 51-köpfiges Team mit Rettungshunden und Material ins Erdbebengebiet, das beim Suchen nach Verschütteten helfen soll. Das Deutsche Rote Kreuz bereitet sich zurzeit ebenfalls auf Einsätze und Hilfstransporte vor.