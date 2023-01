Nahostkonflikt Sieben Tote bei Anschlag in Jerusalem – erneuter Angriff am Samstag

Am Freitagabend hat es in Jerusalem einen Anschlag in der Nähe einer Synagoge gegeben. Dabei gab es mehrere Tote und Verletzte. Der Vorfall ereignete sich in der israelischen Siedlung Neve Yaakov. Die Beamten hätten am Tatort auf den Attentäter, der offenbar der Terrororganisation Hamas nahestand, geschossen und ihn getötet. Am Samstag gab es einen erneuten Schusswaffenangriff, zwei Männer wurden verletzt.