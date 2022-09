Geboren wurde Charles am 14. November 1948 im Buckingham-Palast. Er war drei Jahre alt, als seine Mutter 1952 den Thron des britischen Königshauses bestieg – und er als Erstgeborener damit automatisch zum Thronfolger wurde. Seine Gouvernante Catherine Peebles beschrieb ihn einmal als "hypersensibel, in sich gekehrt, krankhaft schüchtern und zu stiller Beschäftigung wie Lesen und Malen hingezogen". Mit 13 wurde Charles ins Internat ins schottische Gordonstoun geschickt. Seine einsamen Jahre dort beschrieb er später als "Gefängnisstrafe".

In Cambridge studierte er anschließend Archäologie und Anthropologie – als erster Thronfolger in der britischen Geschichte machte er 1970 seinen Universitätsabschluss. Von 1971 bis 1976 diente er in der Royal Navy. In diesem Jahr gründete mit dem Prince's Trust eine Wohltätigkeitsorganisation. Einer halben Million Menschen aus schwierigen Verhältnissen und mit schulischen Problemen konnte damit geholfen werden.