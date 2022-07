Ihm sei das Wort "Völkermord" in Kanada nicht in den Sinn gekommen, doch dabei handle es sich um einen klar definierten Begriff - und was er gerade beschrieben habe, sei "sehr wohl Völkermord", sagte Franziskus. Während seiner sechstägigen selbsterklärten "Pilgerfahrt der Buße" in Kanada hatte das Kirchenoberhaupt die indigene Bevölkerung wiederholt um Vergebung gebeten. Bei seinen Besuchen verschiedener indigener Gemeinschaften hatte der Papst "kulturelle Zerstörung" und "physischen, verbalen, psychologischen und geistigen Missbrauch" durch Kirchenvertreter angeprangert und bedauert.