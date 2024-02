In Tschechien gilt auf vielen Autobahnabschnitten und einigen vierspurigen Schnellstraßen schon länger eine Vignettenpflicht. Seit 2012 sind die Kosten nicht gestiegen. Nun stehe eine zum Teil kräftige Erhöhung an, erklärt Verkehrsminister Martin Kupka: "Die Preise für Autobahnvignetten sind seit mehr als zehn Jahren nicht mehr erhöht worden. Wir haben versucht, ein akzeptables Niveau zu finden, da wir einen Rekord an neuen Autobahnkilometern eröffnen werden."