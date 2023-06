Die Besatzung des seit Sonntag im Nordatlantik vermissten Tauchboots "Titan" ist nach offiziellen Angaben tot. Die Betreiberfirma OceanGate Expeditions sprach am Donnerstagabend den Angehörigen der fünf Männer ihr Mitgefühl aus. An Bord des Mini-U-Boots befanden sich der Chef von OceanGate Expeditions, Stockton Rush, der britische Unternehmer und Abenteurer Hamish Harding, der britisch-pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und sein 19-jähriger Sohn sowie der französische Titanic-Experte Paul-Henri Nargeolet.

Die US-Küstenwache berichtete am Donnerstag vom Fund von Trümmerteilen des Mini-U-Boots am Grund vor der kanadischen Küste. Die "Titan" war am Sonntag zu einer Tauchfahrt zur Ruhestätte vom Wrack des Luxusliners Titanic aufgebrochen, der hier 1912 gesunken war. Kurz nach Beginn des Tauchgangs war der Kontakt zum Beiboot abgebrochen. Es begann ein internationale Such- und Rettungsaktion.



Hoffnung machten am Mittwoch von Sonargeräten aufgezeichnete Klopfgeräusche. Doch da der Sauerstoff nur vier Tage reichte, waren die Überlebenschancen zuletzt nur noch als gering eingeschätzt worden.