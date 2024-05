In Ungarn finden große politische Kundgebungen eigentlich meist in der Hauptstadt Budapest statt. Wenn aber Péter Magyar auf Wahltournee unterwegs ist, versammeln sich auch in Städten wie Debrecen, Miskolc oder Pécs Tausende von Menschen. Oft kann sich Magyar kaum den Weg durch die Menschenmenge bahnen, weil so viele im Publikum Selfies mit dem politischen Newcomer machen wollen. Sowohl die, die ihm zujubeln, als auch der politische Neuling selbst wirken enthusiastisch.

In nur wenigen Monaten hat sich der 43-jährige Anwalt Péter Magyar zu einer markanten Figur im öffentlichen Leben Ungarns entwickelt. Meist spricht er von der Ladefläche eines Lastwagens zu seinen Zuhörern. Einmal bemalte er eine Seite des LKW sogar eigenhändig mit den ungarischen Nationalfarben. Solche lockeren Gesten sind zu seinem Markenzeichen geworden. Ebenso sein Outfit: Meist trägt er ein weißes Hemd, Jeans und Sonnenbrille. Als er von den regierungsnahen Medien verspottet wurde, er würde eine Frauensonnenbrille tragen, machte er sofort eine Spendenaktion daraus. Er versteigerte die Sonnenbrille und nahm damit in kurzer Zeit drei Millionen Forint, etwa 7.700 Euro, ein, die an arme Familien gegangen sind.