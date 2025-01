Unter den sechs Sportlern sind auch Athleten aus Mitteldeutschland: Neben dem früheren U23-Europameister Tobias Buck-Gramcko, Benjamin Boos, Max-David Briese und Moritz Augenstein befanden sich auch Bruno Keßler aus Leipzig und Louis Gentzik aus Gera in der Gruppe. Alle Athleten gehören der Ausdauer-Nationalmannschaft an. Boos und Keßler hatten 2024 bei der Bahnrad-WM in Kopenhagen in der Mannschaftsverfolgung die Bronzemedaille geholt. Glück im Unglück hatte der Leipziger Bahnradsportler Felix Groß. Er hatte später mit dem Training begonnen und stieß erst zu der Gruppe, als der Unfall schon passiert war.