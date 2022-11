Flugshow in Texas Weltkriegs-Flugzeuge explodieren nach Kollision

An Bord der beiden Flugzeuge, die in der Luft kollidierten und dann abstürzten, seien bis zu sechs Besatzungsmitglieder gewesen, teilte der Veranstalter mit. Es habe sich um einen Bomber vom Typ Boeing B-17 Flying Fortress ("Fliegende Festung") und ein Bell P-63 Kingcobra-Jagdflugzeug gehandelt. In der ersten Maschine seien bis zu fünf Menschen gewesen, in der zweiten nur der Pilot.