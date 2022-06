Der Oberste Gerichtshof der USA hat das seit fünf Jahrzehnten geltende landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Der mehrheitlich von konservativen Richtern besetzte Supreme Court in Washington hob das bisher geltende Urteil auf.

Wie das Gericht mitteilte, hatten sechs der neun Richter für diese Entscheidung gestimmt. In der Urteilsbegründung heißt es: "Die Verfassung gewährt kein Recht auf Abtreibung".

Der Supreme Court hatte 1973 In einem Grundsatzurteil im Fall Roe vs. Wade landesweit Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, also etwa bis zur 24. Schwangerschaftswoche, ermöglicht. Damals leitete das Gericht ein bundesweites Recht auf Abtreibung aus dem Recht von Frauen auf Privatsphäre ab.