Inzwischen sind Spekulationen laut geworden, dass Seda Opfer eines sogenannten "Ehren"-Mordes geworden sei. Im Internet findet man dazu zahlreiche, meist wütende Kommentare russischer Nutzer. Die Zustände in der nordkaukasischen Republik bezeichnen viele als "barbarisch". "Pures Mittelalter", schrieb etwa die Nutzerin Larissa S. auf der Nachrichtenplattform Yandex Dzen. "Frauenrechte werden dort mit Füßen getreten und der Staat unternimmt nichts. Schande!", lautet ein weiterer Kommentar. Andere Kommentare suggerieren, dass die Polizei korrupt sei.

Besonders unter jungen Russen ist die Meinung verbreitet, Tschetschenien sei zwar offiziell Russland, lebe aber nach ganz anderen Regeln. Ein eigener Staat innerhalb eines größeren Staates. Viele blicken mit gewisser Angst und Misstrauen auf die Teilrepublik. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Die Entführung von Seda ist bereits der zweite derartige Fall innerhalb kurzer Zeit. Im März 2023 war die 19-jährige Selima Ismailowa vor ihrem gewalttätigen Vater aus Tschetschien geflohen. Im Juni versuchte die 19-Jährige nach Deutschland weiterzureisen. An einem Moskauer Flughafen wurde sie jedoch festgenommen. Der Vorwurf war nahezu derselbe wie bei Seda: die junge Frau soll von ihren Verwandten Geld gestohlen haben. Die 19-Jährige wurde zurück nach Grosny gebracht. Seitdem ist nur wenig über sie bekannt.

Die tschetschenische Führung sei in solchen Situationen nicht nur untätig, sondern begrüße das Ganze – wenn auch inoffiziell, betont Menschenrechtsaktivist Jangulbajew. Tschetschenische Politiker erlaubten sich manchmal – in einem scheinbar scherzhaften Ton – Drohungen gegen Andersdenkende. "Nach dem Motto: ,Wir holen euch und werfen euch in den Keller‘", so der Anwalt. Bildrechte: picture alliance/dpa/Pool Sputnik Kremlin/AP | Mikhail Metzel

Diese Skrupellosigkeit kennt Jangulbajew nur zu gut: Seine Mutter Sarema Musajewa wurde im Sommer 2023 zu fünfeinhalb Jahren Haft wegen angeblichen Betrugs verurteilt. Zuvor wurde sie von bewaffneten maskierten Männern aus ihrem Haus in Nischni Nowgorod, 400 Kilometer östlich von Moskau, entführt und nach Tschetschenien gebracht. Der Aktivist führt die Verfolgung seiner Mutter auf sein Engagement zurück und behauptet, die Betrugsvorwürfe gegen sie seien frei erfunden.

Der Kreml kommentiere die Zustände in Tschetschenien nur ungern, so der Menschenrechtler. "Es sei denn, es geht um die Erweiterung der tschetschenischen Autonomie." An allem anderen habe Moskau wenig Interesse. "Wenn es um Tschetschenien geht, bedient sich Kremlsprecher Peskow seiner Lieblingsfloskel: Kaukasus halt, so ist es dort üblich." Damit werde jegliche Gewalt gegen Menschen verharmlost und als "Kadyrows Launen" abgetan.

Auch im Fall Nikita Schurawel fiel Moskaus Kritik verhalten aus. Der 19-Jährige hatte in seiner Heimatstadt Wolgograd in der Nähe einer Moschee den Koran verbrannt und das Ganze gefilmt. Kurz darauf wurde er verhaftet und ein Präzedenzfall geschaffen: Das Gerichtsverfahren gegen Schurawel fand nicht in Wolgograd, sondern in Grosny statt. "Aufgrund zahlreicher Bitten tschetschenischer Bürger", begründete damals das russische Ermittlungskomitee seine Entscheidung. "Juristisch ist das unmöglich. Die Tat wurde in Wolgograd begangen, dort hätte auch die Gerichtsverhandlung stattfinden sollen", betont Jangulbajew. Die Entscheidung, Schurawel nach Grosny zu überführen, sieht der Menschenrechtler als Teil einer PR-Kampagne für Kadyrow an, der sich als "Hüter des Koran" inszeniere.

Im September veröffentlichte Kadyrow in seinem offiziellen Telegramkanal ein Video, auf dem sein fünfzehnjähriger Sohn Adam Schurawel in der Untersuchungshaft brutal schlägt. Der Republikchef betonte, er sei stolz auf seinen Sohn. Später wurde Adam sogar der Heldenorden der Republik verliehen.

Das ging selbst regierungstreuen Politikern und Journalisten in Moskau zu weit. Russlands Ombudsfrau Tatjana Moskalkowa kritisierte, jeder Angeklagte müsse sich nach dem Gesetz vor dem Gericht verantworten, die Bedingungen in der Untersuchungshaft müssten den gesetzlichen Vorschriften Russlands entsprechen. Keine Beleidigung der Religion rechtfertige einen Gesetzesbruch, mahnte wiederum Marina Achmedowa, Mitglied des russischen Menschenrechtsrates. Selbst der regierungstreue TV-Moderator und Duma-Abgeordnete Jewgeni Popow fand kritische Worte: "Menschen darf man nicht verprügeln. Das ist illegal. Die Strafe für den Täter wird nur vom Gericht bestimmt."