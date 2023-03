Nun herrschen in Brüssel Zweifel, dass der Beschluss tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann. Das liege vor allem daran, dass die Mitgliedstaaten sich nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen können, erklärt Anna Cavazzini, Grünen-Abgeordnete im Europaparlament.

Das EU-Parlament könne nur warten bis die Mitgliedstaaten ein Konzept entwickeln. In Brüssel wurden alle Termine zu dem Thema bis 2026 abgesagt. Das hänge auch damit zusammen, dass viele andere dringende Themen im Fokus stehen, sagt Cavazzini.

Andrea Rudenbeck, Schlafforscherin aus Göttingen, sei eh kein Fan des Vorstoßes, erklärt sie. Auch wenn die halbjährliche Umstellung uns durchaus einige Tage aus dem Gleichgewicht bringen kann. "Ich bin eher Kritikerin, ich halte es wie alle Kollegen eigentlich für ein sinnvolles Konzept, dass wir die Zeitumstellung haben, weil wir eben zu bestimmten Zeiten auch das Licht brauchen, um unsere inneren Rhythmen gut an unsere Schlafzeiten anpassen zu können."

Einigten sich die Staaten auf Winterzeit, würde es in Köln an vielen Tagen im Winter bis halb zehn dunkel sein. Bei der Entscheidung für die Sommerzeit würde in Berlin hingegen die Sonne im Sommer zeitweise schon vor 3 Uhr morgens aufgehen und das sei für den menschlichen Organismus nicht ideal, erklärt die Schlafmedizinerin.