ARD Kultur | 22.05.2024 "Die Taylor Swift Story" – der neue Podcast von ARD Kultur mit Sängerin Vanessa Mai und Popkultur-Expertin Gizem Celik

Künstlerin Vanessa Mai und Popkultur-Expertin Gizem Celik tauchen als Hosts tief ein in das Universum der Pop-Ikone. Jede Woche widmen sie sich einer neuen Facette in Taylor Swifts Karriere. "Die Taylor Swift Story" ist ab 23. Mai in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/TaylorSwiftStory), auf ardkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören. MDR SPUTNIK (ab 28. Mai) und Bayern 2 (ab 30. Mai) strahlen den Podcast außerdem im linearen Programm aus.