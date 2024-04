Das E-Rezept hat Einzug in Deutschlands Apotheken gehalten und bereits für einigen Wirbel gesorgt. Es kam zu Systemausfällen. Auch in den Arztpraxen streikte die Technik. In einem halben Jahr soll nun die elektronische Patientenakte hinzukommen. Die sogenannte „ePA“ sammelt dann Befunde, Arztbriefe und Medikamentenpläne. Auch die Daten von Brillenpass, Bonusheft und Impfausweis müsste man nicht mehr einzeln mit sich herumtragen. Die Idee: Jede Arztpraxis soll schnell Zugriff auf die notwendigen Daten und die Krankengeschichte der Patientinnen und Patienten haben. Doppeluntersuchungen würden der Vergangenheit angehören. In der Summe klingt das nach einem großen Fortschritt.