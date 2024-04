Zum nunmehr sechsten Mal ruft der Mitteldeutsche Rundfunk zum großen Arbeitseinsatz in Mitteldeutschland auf. Neben Schneeberg in Sachsen sind Hildburghausen in Thüringen und Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr dabei. Alle Orte haben ein Projekt ausgewählt, dass für die Stadt wichtig ist und einen gemeinschaftlichen Großeinsatz verdient.