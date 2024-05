Es ist Nacht, Sophie ist mit Moritz in seinem Sportwagen unterwegs. Plötzlich macht Moritz scheinbar grundlos eine Vollbremsung. Was soll das? Will er sie beide umbringen? Sophie hat Todesangst – vielleicht hätte sie nie in das Auto einsteigen sollen? Gerade jetzt, als die Freundschaft zu ihren besten Freundinnen zu zerbrechen droht, ihre Eltern vor der Trennung stehen und die Wohnung in ihrem Hochhaus an einen Investor verkauft werden soll.