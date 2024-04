Bildrechte: ARD Kultur/HAWKINS & CROSS/Daniel_Lickert

ARD Kultur | 15.04.2024 "Opera Reloaded" (AT): Drehschluss für innovatives Kultur-Fiktion-Format von ARD Kultur

15. April 2024, 10:14 Uhr

Unter dem Arbeitstitel "Opera Reloaded" will ARD Kultur bekannte Opernstoffe im Hier und Jetzt erzählen. Am Freitag (12. April) wurden in Berlin die Dreharbeiten für die Pilotfolge zu Verdis "Rigoletto" beendet. Der Film mit Michael Kessler in der Hauptrolle wird voraussichtlich im Herbst in der ARD Mediathek zu sehen sein.