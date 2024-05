Bildrechte: MDR_Anke Lindemann

Beim diesjährigen „Deutschen Filmpreis“, der am 3. Mai in Berlin verliehen wurde, hat der neue Kinofilm „Sieger Sein“ von Soleen Yusef (Buch und Regie) eine Lola gewonnen. Die MDR-Koproduktion entstand in enger Zusammenarbeit mit der Initiative „Der besondere Kinderfilm“.