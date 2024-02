Zu sehen ist die Reportage „Sparen, Stress und Schulden – unser Alltag mit Niedriglohn“ ab sofort in der ARD Mediathek und ab 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal „ MDR Investigativ “ sowie am Mittwoch, 7. Februar, um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.

So viele Erwerbstätige gab es noch nie in Deutschland: 45,9 Millionen. Aber es gibt eine Schattenseite dieses Rekords: 3,6 Millionen Beschäftigte müssen mit einem Niedriglohn zurechtkommen - verdienen nur zwischen 12,41 Euro, dem Mindestlohn, und 14 Euro die Stunde. In Ostdeutschland leben besonders viele Niedriglöhner - jeder 4. muss mit 1500 bis 1650 Euro netto auskommen.