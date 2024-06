Seit 15 Jahren ist Fabian Stegner Schiedsrichter im Fußball. In Sachsen-Anhalt pfeift er in der Landesklasse. „Wir haben echt ein Riesenproblem, was Anerkennung, auch Gewalt und Diskriminierung im Fußball angeht“, sagt er in der Doku. Das „exactly“-Team begleitet ihn zu einem Spiel, das hitzig werden kann. Es ist ein Derby in Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.