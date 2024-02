Bildrechte: picture alliance/dpa/Robert Michael

MDR | 20.02.2024 Der Semperopernball ist zurück: MDR überträgt live aus Dresden

Mehr als 2000 Gäste werden am Freitag, 23. Februar, zum Ball in der Dresdner Semperoper erwartet. Der MDR überträgt die Ballnacht live ab 20.15 Uhr bis Mitternacht im MDR-Fernsehen sowie im Livestream auf mdr.de/tv und in der ARD Mediathek. Außerdem berichtet „MDR Sachsen – Das Sachsenradio“ live vom Geschehen.