Ocean kämpft auf dem Land in Sachsen gegen rechts. Anders als in den großen Städten Dresden und Leipzig sind die Demonstrationen für ein tolerantes und weltoffenes Deutschland und gegen rechtes Gedankengut in seiner Gegend überschaubar klein. Die Mehrheit der Menschen marschiert hier entweder offen auf der Gegenseite oder hält sich mit politischen Äußerungen zurück. Ocean zeigt trotzdem Gesicht und entwickelt kreative Ideen gegen die Montagsdemos von AfD und Freien Sachsen. Er hat schon zwei CSDs in der Kleinstadt Waldheim organisiert und lässt sich auch durch Morddrohungen und Buttersäureanschläge nicht davon abbringen: „Es gibt Drohungen gegen uns, dass wir eines Morgens nicht mehr aufwachen oder nicht mehr nach Hause kommen.“ Das lässt ihn nicht kalt, aber einschüchtern will er sich auch nicht lassen.