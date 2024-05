Bildrechte: MDR/Isabel Gruhle

MDR | 15.05.2024 „Hormongesteuert“: Wechseljahre-Podcast von MDR AKTUELL geht in die zweite Staffel

Hauptinhalt

Der Wechseljahre-Podcast „Hormongesteuert“ von MDR AKTUELL wird nach seinem erfolgreichen Start fortgesetzt. In der zweiten Staffel laden Moderatorin Katrin Simonsen und Frauenärztin Dr. Katrin Schaudig zur Verstärkung zusätzliche Expertinnen und Experten ein. Die erste Folge der zweiten Staffel ist ab sofort in der ARD Audiothek, auf mdr.de und allen Podcast-Plattformen abrufbar. Im Radio wird sie am 19. Mai im „Podcast-Sonntag“ bei MDR AKTUELL zu hören sein.