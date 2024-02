Erst das „Bündnis Sahra Wagenknecht“. Dann die „Werteunion“: Binnen kurzer Zeit sind in Deutschland zwei neue Parteien entstanden. Und weitere Gründungen werden angekündigt. Im Wahljahr 2024 fordern neue politische Kräfte die etablierten Parteien heraus, ganz besonders in Sachsen und Thüringen, wo neben der Europawahl auch noch Kommunal- und Landtagswahlen anstehen. Glaubt man aktuellen Umfragen, könnten einige der neuen Parteien durchaus erfolgreich sein. Denn die Ostdeutschen gelten als Wechselwähler.

Doch schaut man genau hin, sind einige der „Neuen“ gar nicht so neu. Manche hatten bereits politische Ämter inne oder waren in Parteien aktiv, gegen die sie nun rebellieren. Hinzu kommt, dass die Zahl der Kleinparteien seit Jahren wächst, und nur wenige von ihnen schafften bislang den Einzug in ein Parlament.