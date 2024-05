Campen, baden und Musik satt – das verspricht das SPUTNIK SPRING BREAK Festival auch in diesem Jahr. Cro, Sido, Nina Chuba, Badmòmzjay und Provinz performen ebenso auf der Mainstage wie Timmy Trumpet. Außerdem feiert Scooter am Festival-Samstag 30-jähriges Bühnenjubiläum. Eröffnet wird das SPUTNIK SPRING BREAK erstmalig durch das MDR-Sinfonieorchester mit bekannten elektronischen Songs in Zusammenarbeit mit dem DJ-Duo Milk and Sugar. MDR SPUTNIK überträgt gemeinsam mit FRITZ, der jungen Welle des RBB, täglich zehn Stunden live von der Halbinsel Pouch.