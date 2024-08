Annes Vater, Heiko Schott, ist einer der beiden Vorsitzenden der Genossenschaft "Inklusiv leben". Seine Arbeit und auch die der 13 anderen Mitglieder ist reines Ehrenamt. Er staunt selbst, wie "die Mannschaft so nach vorne schreitet": "Wir sind ja tatsächlich in einer Situation, wo gepowert werden muss, wo es auf Ergebnisse ankommt. Aber es funktioniert. Wir haben vieles auf mehreren Schultern verteilt, jeder macht seine Aufgabe mit Bravour."

Auf immerhin knapp 2,2 Millionen Euro beläuft sich der finanzielle Umfang des Projekts. Ein großer Teil wird durch Fördermittel von Stadt und Freistaat finanziert. Alle, die einziehen wollen, müssen zudem zwei Genossenschaftsanteile kaufen. Ein Anteil kostet aber nur 50 Euro. Und auch die Kaltmiete soll mit 6,50 Euro pro Quadratmeter vergleichsweise günstig sein. "Wir wollen ja mit der Miete keine Rendite erzielen, also keine Gewinne machen. Wir sind gemeinnützig und sprechen Leute an, die sonst eigentlich kaum eine Chance haben, in der Stadt in einen Neubau zu ziehen." Kosten hätten Menschen mit Behinderungen ohnehin schon genug, fügt Heiko Schott mit Blick auf die behindertengerechte Ausstattung einer Wohnung angefangen bei den Möbeln hinzu.