Rund ein Drittel aller Einträge in Sachsen-Anhalt bezieht sich auf Orte, die nur schwer begehbar oder befahrbar sind. Darunter fallen in den meisten Fällen Treppen beziehungsweise Stufen, die vielen Menschen den Zugang zu Geschäften, Arztpraxen und Restaurants, aber auch Ämtern und Schulen erschweren. So fehlt etwa ein barrierefreier Zugang zur Kinderbibliothek in Dessau oder zu einer Grundschule in Tangermünde. "Es ist traurig, dass ich nicht einmal mein Kind zur Schule bringen kann", beklagt sich eine Mutter im Rollstuhl im Gespräch.