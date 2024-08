Dass es anders kam, dass das rund 500 Jahre alte Gotteshaus nun gerettet wird – liegt auch an Einwohnern wie ihm. Zwar sind sie nicht in der Kirchengemeinde, doch das Sterben ihrer Dorfkirche wollten sie nicht mit ansehen.

"So lange zieht sich das schon hin. Was für uns auch ein bisschen bedauerlich war, weil wir einfach lange Zeit keinen richtigen Fortschritt gesehen haben", erinnert sich Harald Baber, Ur-Selbener, dort geboren, fortgezogen und zurückgekehrt. Der Kirche hat er den Rücken gekehrt, für "seine" Dorfkirche jedoch engagiert er sich.

Annett Lützkendorf ist Neu-Selbenerin. Auch sie ist weder evangelisch noch katholisch, und dennoch will sie die Kirche unbedingt erhalten. Sie erinnert sich, als sie das Gotteshaus das erste Mal betrat: "Ich bin Weihnachten das erste Mal in die Kirche gegangen, obwohl ich nicht kirchlich bin. Das ist immer so ein Moment, wo man mal an die Kirche denkt. Und dann stand ich in der Kirche und da war`s um mich geschehen", so die heutige Kirchenretterin.