Der 70-jährige Jörg Wrobel schließt die schwere Eichentür zur Osterwohler Dorfkirche auf. Die zehnköpfige Besuchergruppe, die aus Brandenburg und Niedersachsen angereist ist, kann nicht fassen, was sich im Innern verbirgt. Die überbordende, bis in die kleinste Ecke des Raumes reichende Fülle filigraner Schnitzereien zieht seit Jahrhunderten die Besucher in den Bann. Wrobel kennt jeden Winkel der Kirche, beschäftigt sich seit 25 Jahren intensiv mit der Geschichte. Auf unterhaltsame Weise führt er die Gäste durch das Gotteshaus, sorgt zum Beispiel mit der Anekdote über den schwangeren Mann am Taufbecken für Kurzweil.