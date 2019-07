Emy Fem: Ich habe halt Geld gebraucht. Ich wollte einen Job, mit dem ich in kurzer Zeit viel Geld verdienen kann. Weil ich aus einer niedrigeren Schicht komme und viel in der sex-positiven, queeren Szene unterwegs bin, haben eh schon viele meiner Freunde angeschafft. Die haben mir dann den Tipp gegeben, in welche Nachtbar ich gehen soll. Und da hatte ich dann auch direkt meinen ersten Kunden. Früher habe ich sogar mal eine Ausbildung gemacht, aber für mich war es undenkbar, in dem Beruf zu arbeiten. Danach war ich nie wieder so lang an einem Ort. Ich war schon immer viel unterwegs und habe selbstständig gearbeitet.