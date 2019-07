Noch sind im Begegnungs- und Beratungszentrum (BBZ) lebensart in Halle nicht alle Stühle besetzt. Die meisten werden sich im Laufe des Abends aber noch füllen. Wenn man den Raum betritt, merkt man: Mann und Frau, Bart an dem einen, Schminke an der anderen – solche Regeln scheinen für die meisten Menschen hier in dem Fachzentrum für geschlechtlich-sexuelle Identität keine Rolle zu spielen. An diesem Abend geht es im BBZ lebensart bei einer Podiumsdiskussion um sensible Themen: das neue Prostituiertenschutzgesetz und Sexarbeit aus LSBTI-Perspektive.