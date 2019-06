Hitzewelle Fünf Fakten zu Temperatur-Rekorden in Sachsen-Anhalt

Der höchste Wert, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Sachsen-Anhalt gemessen wurde, lag bei 39,5 Grad Celsius. Aufgestellt wurde der Rekord erst im vergangenen Jahr am 31. Juli in Bernburg im Salzlandkreis. Ebenfalls in den Top 5 der höchsten Temperatur-Messungen in Sachsen-Anhalt vertreten: Zeitz, Gardelegen und Seehausen in der Altmark: