Carola Benn arbeitet bei einer Krisenhotline der Krankenversicherung SVLFG für die Grünen Berufe in Deutschland. Sie kennt viele Themen, mit denen sich Landwirte melden: "Im Prinzip das ganze Spektrum an sogenannten Überlastungssymptomen. Das heißt Dauererschöpfung, Schlafstörungen, fehlende Konzentration, aber auch Antriebs- und Lustlosigkeit, was eine Spätfolge von dieser Überlastung ist. Es geht bis hin zu Situationen, wo schon Lebensmüdigkeit vorhanden ist. Und ich würde prinzipiell sagen: Ein Gefühl der Überforderung und Ausweglosigkeit ist häufig vorherrschend, was eben auch den Landwirtinnen Sorgen und auch Angst machen kann."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Büttner