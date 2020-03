Als Regel für den wirtschaftlichen Betrieb eines Skigebietes wird immer wieder die 100-Tage-Regel zitiert – so vom Deutschen Wetterdienst und dem Umweltbundesamt. Die Regel besagt, dass ein Gebiet als schneesicher gelten kann, wenn an 100 Tagen eine ausreichende Schneehöhe von 30 Zentimetern erreicht wird. Der sachsen-anhaltische Umweltwissenschaftler Christian Reinboth beschreibt in einer wissenschaftlichen Arbeit über die künstliche Beschneiung jedoch auch Kritik an dieser Regel. So werde unter anderem argumentiert, um Wirtschaftlichkeit und Schneesicherheit von kleineren Skigebieten in Mittelgebirgsregionen zu beschreiben, müsse eigentlich eine 60-Tage-Regel oder eine 80-Tage-Regel gelten.