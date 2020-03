Die sächsische Landesregierung verschärft die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Wie Ministerpräsident Kretschmer (CDU) am Freitag mitteilte, soll die bisherige Allgemeinverfügung ab Sonntag erweitert werden. Rechtsgrundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Außerdem hat der Regierungschef finanzielle Hilfen für Unternehmen sowie die Aussetzung der Kitagebühren für den Zeitraum der Schließungen angekündigt.

Sachsen will mit harten Strafen gegen Menschen vorgehen, die sich nicht an die Vorgaben der Behörden in Zeiten der Corona-Krise halten. Ansammlungen von Menschen sind nach Angaben von Ministerpräsident Kretschmer künftig verboten. Zuwiderhandlungen werden mit Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren bedroht. Bei Vorsatz und der Weitergabe von Krankheiten drohen laut Innenminister Roland Wöller (CDU) bis zu fünf Jahre Haft. Die Maßnahmen gelten bis mindestens zum 20. April. Zur Durchsetzung dieser Bestimmungen werde die Polizei die jeweiligen Ordnungsämter der Kommunen unterstützen. Von einer flächendeckenden Ausgangssperre ist aber noch keine Rede. Die Polizei soll das Verbot von Menschenansammlungen in Sachsen gemeinsam mit den Ordnungsämtern durchsetzen. Bildrechte: Jan Härtel

Der Begriff "Ansammlung von Menschen" sei bislang ohne genaue Größenordnung definiert, so Kretschmer. "Diejenigen, die zusammen leben, die eine Familie sind, sollen sich auch künftig gemeinsam zusammen bewegen", sagte der Ministerpräsident. Nicht alle dürften in Mithaftung genommen werden für eine kleine Gruppe, die sich nicht an die Regeln halte. Die Regelungen würden in Bayern anders genannt, seien für Sachsen aber gleichwertig.

Laut Kretschmer gehe es darum, immer wieder nachzusteuern. Die getroffenen Maßnahmen sollen in den nächsten zehn Tagen überprüft werden. In diesem Zeitraum rechnet der Regierungschef mit einem weiteren Anstieg der Infektionen. Kretschmer nannte Ostersonntag als Stichtag für die Bewertung der Maßnahmen.

Sachsens Innenminister Roland Wöller bekräftigte die Verschärfung der Allgemeinverfügung. "Die Regeln machen nur dann Sinn, wenn man sich daran hält", so Wöller. Zu den weiteren Maßnahmen zählen demnach die Schließung sämtlicher Gaststätten mit Ausnahme von Personalkantinen. Auch Baumärkte, Friseurläden, Kosmetikstudios und Physiotherapien dürfen künftig nicht mehr für Besucher öffnen.

Supermärkte, Drogerien und andere Geschäfte, die von den Schließungen bislang nicht betroffen waren, bleiben weiter geöffnet. Sie sind an die Einhaltung der geltenden Hygienvorschriften gebunden. Auch das Sonntagsverkaufsverbot werde ausgesetzt. Nach Angaben von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) dient dies dazu, "das Kaufverhalten zu entzerren". Dulig warb außerdem für Verständnis dafür, falls Läden am Sonntag nicht öffnen. Er mahnte außerdem einen respektvollen Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäfte an.

Wirtschaftsminister Dulig kündigte außerdem die Umsetzung des Hilfspakets für sächsische Kleinunternehmer ab Montag an. Das Programm "Sachsen hilft Sofort" sei ein langfristiges Darlehensprogramm, auf das Unternehmen mit weniger als einer Million Euro Jahresumsatz zugreifen können. Die Darlehenshöhe bemesse sich an Bedarfen, so der Minister. Vorgesehen seien Darlehen von bis zu 50.000 Euro, in Ausnahmefällen stünden 100.000 Euro zur Verfügung.