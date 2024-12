Ewa und Mirko leben in Breslau/Wrocław. Der Job und die Liebe hat die Zwei in der niederschlesischen Metropole zusammengeführt. Mirko pendelt beruflich zwischen Düsseldorf und Breslau. Beide haben eine gemeinsame Leidenschaft: Breslau entdecken und Menschen neugierig machen auf ihre spannende Stadt. Dafür haben sie einen Reiseführer mit vielen Insidertipps geschrieben.

"100 außergewöhnliche Orte in Breslau". Ein alternativer Reiseführer mit tollen Fotos und witzigen Anekdoten. Auf der Frankfurter Buchmesse 2021 haben Mirko Seebeck und seine Partnerin Ewa den Selfpublishing-Buchpreis in der Kategorie Sachbuch/Ratgeber gewonnen.

Passend zum Buch haben sie einen Blog wroclawguide.com . Hier aktualisieren die beiden Breslau-Liebhaber immer ihre Tipps zum Übernachten, zum Bezahlen, zur Anreise und zum Leben in der polnischen Stadt an der Oder.

"Garden of Lights - Wildes Asien" verzaubert den Zoo von Breslau/Wrocław in den Wintermonaten in ein Lichtermeer. Auf den Wegen werden riesengroße Tiere und Pflanzen aus Asien farbenfroh beleuchtet. Mit Einbruch der Dunkelheit wird der Zoospaziergang zu einer Entdeckertour durch die Welt der Farben. Ein Panda der an Bambussprossen knabbert, ein Krokodil zwischen bunten Blumen auf der Wiese, ein hell strahlender Elefant in Lebensgröße zum Streicheln.