MDR SACHSEN - Das Sachsenradio

Textilbranche will Ausbildung in Plauen bündeln

Plauen soll zentraler Ausbildungsstandort für die Berufe der ostdeutschen Textilindustrie werden. Dafür hat sich der Arbeitgeberverband ausgesprochen. Geschäftsführer Peter Werkstätter sagte beim Branchentag in Annaberg-Buchholz, die verfügbaren Kräfte müssten gebündelt werden. Das berufliche Schulzentrum "e.o. Plauen" und die Fördergesellschaft für Berufliche Bildung böten eine solide Basis. Dazu kämen die textilen Studiengänge der Westsächsischen Hochschule Zwickau und der TU Chemnitz. Diese Komibination sei bundesweit einzigartig, so der Branchenverband. - In Ostdeutschland gibt es derzeit rund 1.000 Azubis in Textilberufen, die meisten davon in Sachsen.