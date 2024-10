Die Stadt Krakau hat sechs Turmbläser angestellt. Es ist ein Job in 54 Meter Höhe. Für 24 Stunden gehen immer zwei Turmbläser die über 270 Stufen hinauf. In der kleinen Türmerwohnung gibt es eine Kochplatte, ein Kühlschrank, eine Couch und ein Fernsehgerät. Danach hat man 48 Stunden frei.

Unter dem historischen Marktplatz - dem Rynek - befindet sich das unterirdische Museum von Krakau. Mehrere Meter in der Tiefe zwischen den Tuchhallen und der Marienkirche ist ein wahrer Schatz der Stadtgeschichte verborgen. In den unterirdischen Räumen werden Besucher viele Jahrhunderte zurückversetzt. Bei dieser Zeitreise können sie freigelegte Fundamente von Hütten aus dem 12./13. Jahrhundert und andere archäologische Funde entdecken.



Der Eingang zum unterirdischen Museum befindet sich an der Seite der Tuchhallen.