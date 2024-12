Masuren - Heimat der Störche. Es gibt Dörfer, da gibt es auf jedem Dach oder Schornstein ein Nest. Man sagt auch, jeder vierte Storch ist ein Pole. Allein im jedes Jahr im Stochendorf Żywkowo brüten rund 150 Störche. In manchen Dörfern soll es mehr Störche als Einwohner geben.

Am Großen Plautziger See - Jezioro Pluszne Wielkie liegt das Dorf Pluski. Der See besitzt eine gute Wasserqualität. Motorboote sind hier verboten.

Bildrechte: Peggy Wolter

Ich konnte mir nie vorstellen, von hier wegzugehen. Teresa | Gastwirtin Złoty Strug in Pluski

Pluski liegt südlich von Olsztyn (Allenstein). Knapp 400 Einwohner leben in dem Dorf. Fischrestaurants, ein Hafen, Feuerwehr und eine Kirche. Besonders beliebt ist der Ort bei Touristen aus Warschau. Etwa 90 Prozent der Gäste sind aus Polen, zehn Prozent aus Deutschland. Viele Großstädter haben hier am See ihr Ferienhaus. Auch ein modernes Ferienresort ist in den vergangenen Jahren entstanden.

Bildrechte: Peggy Wolter

Złoty Strug - Goldener Hobel

Das Gasthaus an der kleinen Dorfstraße feierte in diesem Jahr 30. Jubiläum. Gastwirtin Teresa lebt seit über 40 Jahren in Pluski. Sie stammt aus dem Nachbarort Nowa Wieś (früher Neu Bartelsdorf). So kennt sie heute noch jeden Baum und sagt: Wenn Touristen sich hier verlaufen, sollen sie mich anrufen, dann lotse ich sie wieder aus dem Wald.

Teresa wollte hier nie weg. Sie stammt aus einer deutschen Familie. Ihre Eltern hatten einen Bauernhof. Als Kind sprach sie nur deutsch. Später musste sie die polnische Sprache lernen. 90 Prozent ihrer Klassenkameraden sind nach Kriegsende vertrieben worden oder ausgewandert. Sie blieb immer hier und betreibt heute mit ihrem Sohn Adam die Gastwirtschaft und Pension Złoty Strug - Goldener Hobel.

Bildrechte: Peggy Wolter

Am Tag arbeiten, am Abend Sonnenuntergang genießen und danach Live-Musik - ein einfaches, aber schönes Leben hier Adam | Gastwirt vom Złoty Strug in Pluski

Deutsch-Polnischer Angelausflug

Ermland-Masuren mit seinen vielen Seen ist ein Anglerparadies. Über 60 verschiedene Fischarten tummeln sich in Flüssen, Seen und Teichen: Hechte, Karpfen, Wels, Aale und Zander. Schonzeiten müssen auch hier beachtet werden und es ist eine Angelerlaubnis nötig. Diese gibt es bei dem polnischen Anglerverband. Da jedoch auch Gewässer in privater Hand sind, müssen Eigentümer oder Pächter um die Angelerlaubnis gefragt werden. Bildrechte: Peggy Wolter