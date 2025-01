1900 entstand ein im Rundbogenstil errichteter Pferdestall. In dieser Zeit wurde das Schloss um einen verglasten Wintergarten erweitert, den es heute noch gibt. Die letzten Besitzer, die Familie Cottenet, wurde 1935 enteignet.

Pałac Brunów/Schloss Braunau ist sehr familienfreundlich, nach dem Motto: Jeder war mal klein. So gibt es einen Kinderspielplatz, einen kleinen Innen-Pool und ein Spielzimmer.

Das Kutschenhaus erinnert an ein mittelalterlichen Sakralbau. Gebaut wurde es einst aus schlesischem Sandstein. Im Inneren bietet der Saal mit gewölbeförmigen Rundbögen und Säulen einen besonderen Charme für Hochzeiten und Feste. In der Karnevalszeit findet jährlich ein Maskenball statt. Auch für Kommunion und Kindergeburtstage wird der Saal gern genutzt. In Gästezimmern im Kuschenhaus kann übernachtet werden.