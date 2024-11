38 min

CDU und SPD verhandeln in Sachsen über eine Minderheitsregierung, doch fehlt von Anfang an Unterstützung? In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Franziska Schubert, der Fraktionschefin der Grünen, über die Rolle ihrer Partei, mögliche Kompromisse und die Risiken für die politische Stabilität. Immerhin haben die Grünen in den vergangenen Jahren das Land mitregiert - und tun es noch, bis eine neue Regierung steht.