"Gold - 10 Jahre später!", teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag (9. September) via Instagram mit. "Nach vier Jahren der Ungewissheit hat der Internationale Sportgerichtshof Cas nun endgültig entschieden: Die deutsche Biathlon-Männerstaffel mit Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp erhält nachträglich die Olympische Goldmedaille von Sotchi 2014."

Für Lesser, der seine Karriere vor zwei Jahren beendet hatte, und mittlerweile als Schießtrainer am Bundesstützpunkt Biathlon in Oberhof tätig ist, wäre es das erste Olympia-Gold. Der 36-Jährige hatte vor zehn Jahren in Sotschi bereits Silber im Einzel gewonnen, vier Jahre später kam in Pyeongchang Bronze mit der Staffel hinzu.