Reges Treiben am Schießstand des Biathlon-Stadions in Oberhof. Dort, wo traditionell Anfang Januar um Weltcupsiege geschossen wird, tummeln sich in diesen Tagen Anfang Juli und unter den Augen von Schießtrainer Erik Lesser vor allem Nachwuchs- und B-Kader-Athleten.

Aber auch die Thüringer Top-Athleten Philipp Horn und Simon Kaiser sind mittendrin und feilen an der Form für den kommenden Winter. "Wir kommen direkt aus dem Höhentrainingslager", berichtet der 29-jährige Horn. "Wir waren in Livigno und Obertilliach. Dort haben wir mit der B-Mannschaft trainiert und auch Test-Wettkämpfe gehabt. Das lief soweit gut."

Um einen der beiden restlichen Weltcup-Plätze kämpft der Oberhofer Simon Kaiser. Der 24-Jährige, der am 20. Juli seinen 25. Geburtstag feiert, darf in dieser Saison in der Lehrgangsgruppe Ia der besten Deutschen trainieren. Ein großer Schritt für den gebürtigen Rheinland-Pfälzer, der in der vergangenen Saison einen Sieg im zweitklassigen IBU-Cup feierte. Von seinem ersten Weltcupstart träumt Kaiser noch: Der Traum soll im kommenden Winter wahr werden: allerdings duelliert sich der Mann vom WSV Oberhof mit Roman Rees, David Zobel und Danilo Riethmüller um eines von zwei Weltcup-Tickets.