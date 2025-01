Bei den Rennen im Osten des Landes stehen für Hennig, Victoria Carl und Co. ein Freistil-Rennen über 10 Kilometer, sowie Klassik-Sprints und der 20-Kilometer-Massenstart in der klassischen Technik auf dem Programm.

"Meine aktuelle Form ist definitiv noch nicht so, wie sie sein sollte. Das ist logisch. Aber ich bin auf dem Weg in die richtige Richtung. Ich bin mir sicher, dass ich von Rennen zu Rennen mehr in Schwung kommen werde. Vor allem die nächsten Weltcups vor der WM sind für den Formaufbau noch sehr wichtig."



Fr., 13:30 Uhr: Intervallstart Männer, 10 km F

Fr., 15:45 Uhr: Intervallstart Frauen, 10 km F

Sa., 12:15 Uhr: Quali. Frauen/Männer, Sprint C

Sa., 14:45 Uhr: Finals Frauen/Männer, Sprint C

So., 11:20 Uhr: Massenstart Frauen, 20 km C

So., 15:45 Uhr: Massenstart Männer, 20 km C