Zwei Rennen in der MotoGP

Sportlich gibt es für die Motorsport-Begeisterten in der größten Klasse wieder die doppelten Rennaction. Denn wie schon im Vorjahr wird auch an diesem Samstag ein Sprint-Rennen über 15 Runden ausgetragen. Am Sonntag folgen dann neben den Läufen der Moto3 (23 Runden) und der Moto2 (25 Runden) auch das Hauptrennen der MotoGP über 30 Runden. Diese konnte im Vorjahr Jorge Martin aus Spanien gewinnen, der als WM-Führender an den Sachsenring reist.

In der elektrischen MotoE wird es ebenfalls gleich zweimal um WM-Punkte gehen. Am Samstag sind zwei Rennen über je elf Runden geplant. Den ausführlichen Zeitplan gibt es hier (Externer Link).

Bildrechte: IMAGO / Graham Holt FocusXS

Drei Deutsche im Starterfeld

Auch auf deutsche Fahrer müssen die Fans nicht verzichten, auch wenn diese in der aktuellen Saison lediglich eine Nebenrolle spielen. Einzig Lukas Tulovic aus der Nähe von Heidelberg ist in der MotoE Stammpilot. In der Moto3, Moto2 und MotoGP hat kein deutscher Fahrer einen festen Startplatz. Mit Stefan Bradl (MotoGP) und Marcel Schrötter (Moto2) wird aber dennoch in den zwei höchsten Klassen die schwarz-rot-goldene Fahne in der Startaufstellung wehen.

Bradls letzte vollständige Saison in der MotoGP liegt auch schon acht Jahre zurück. Seit 2018 ist der inzwischen 34 Jahre alte Bayer Testfahrer für Honda und kommt so immer wieder zu Wildcard-Einsätzen oder springt bei Verletzungen von Stammfahrern als Ersatz ein. Auch für dieses Jahr hat der Moto2-Weltmeister von 2011 eine Wildcard bekommen.

Schrötter letzter Deutscher auf dem Podest am Sachsenring

Als Ersatzmann kommt Schrötter etwas überraschend zu einem Comeback am Sachsenring. Der 31-Jährige vertritt im Team Red Bull KTM Ajo den an der Hand verletzten Türken Deniz Öncü, der im Vorjahr das Moto3-Rennen bei Deutschland-GP gewinnen konnte. Schrötter debütierte 2008 in der WM ausgerechnet am Sachsenring und war 2019 der letzte Deutsche, der es dort auf das Podium schafft (Rang drei in der Moto2).

Tulovic, der 2021 als bisher einziger Fahrer in der MotoE (damals noch ohne offiziellen WM-Status) ein Rennen gewinnen konnte, wartet in diesem Jahr nach den ersten fünf Stationen noch auf einen Podiumsplatz. In Portugal zum Saisonauftakt und beim letzten Rennwochenende im niederländischen Assen wurde der 24 Jahre alte Rennfahrer jeweils Vierter.

Bildrechte: IMAGO / Fotostand

So sieht es in der WM-Wertung aus

Dass Bradl und Schrötter in den Kampf um die Topplatzierungen eingreifen können, scheint eher unrealistisch. Bradl kam bei seinen zwei Einstätzen in diesem Jahr auf die Ränge 16 und 19. Schrötter beendete den Assen-GP ebenfalls außerhalb der Punkteränge (18.).

In der MotoGP dominiert Ducati wieder das Feld. Mit Jorge Martin (200 Punkte) und dem Italiener Francesco Bagnaia (190) liegen der Vize-Weltmeister und der amtierende Champion wieder ganz vorne in der Fahrerwertung. Rang drei mit etwas Abstand hat Altmeister Marc Marquez (Spanien/142) inne. Bagnaia hat aktuell die beste Form und kommt mit drei Siegen in Folge im Gepäck an den Sachsenring.

In der Moto2-Klasse führt Sergio Garcia (Spanien/138) die WM-Wertung an, es folgen der Japaner Ai Ogura (124) und Joe Roberts aus den USA (115). Die kleinste Klasse Moto3 konnte der Kolumbianer David Alonso bereits fünf der bisherigen acht Rennen gewinnen und liegt mit 154 Punkten klar an der Spitze. Hinter ihm liegen Collin Veijer (Niederlande/115) und Daniel Holgado (Spanien/111).