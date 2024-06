Der Sachsenring ist eine Rennstrecke und liegt in Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz in Sachsen. Die Adresse zur Anfahrt mit dem Auto ist: Am Sachsenring, 09353 Oberlungwitz. Mit der Bahn fährt man am besten bis zum Bahnhof Hohenstein-Ernstthal.

In diesem Jahr findet die MotoGP vom 3. bis zum 7. Juli am Sachsenring statt.

Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Während manche am liebsten so nah wie möglich an der Rennstrecke stehen, bevorzugen andere den Überblick von einer Anhöhe. Alle Tribünen in der Übersicht und worauf sie den besten Blick bieten, finden Sie hier. Neu ist in diesem Jahr der BplusL Fan Tower hinter der höchsten Tribüne. Er ermöglicht nach Angaben der Veranstalter einen noch besseren Überblick über das hügelige Streckenareal.